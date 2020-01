Salvini: a Roma e Napoli rifiuti sono un costo, servono termovalorizzatori (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – “Non puoi parlare di tutela dell’ambiente e poi avere a Roma una perenne emergenza rifiuti con i topi che camminano in mezzo alla strada perche’ non vogliono gli impianti di valorizzazione. Gli impianti che vengono prodotti vanno valorizzati. Ovunque nel mondo i rifiuti diventano energia, calore e ricchezza. A Roma e Napoli diventano un costo. Non e’ normale. Ma faremo di tutto per mandare a casa Raggi, Zingaretti, De Luca e De Magistris”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook da Bormio. L'articolo Salvini: a Roma e Napoli rifiuti sono un costo, servono termovalorizzatori proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

