Poldark su laF la quinta e ultima stagione della saga inglese dal 3 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Poldark ultima stagione su laF dal 3 gennaio Ultimo capitolo della saga inglese, il protagonista arriverà fino a mettere in discussione la sua lealtà al re Arriva su laF, canale 135 di Sky, in prima tv assoluta, l’ultimo capitolo della saga inglese di Poldark. Ultimi 8 episodi che chiuderanno le vicende di Ross Poldark, in 4 appuntamenti su laF, disponibili in mobilità su Sky Go e su Sky On Demand. Per chi volesse recuperare tutta la sua storia, le precedenti 4 stagioni sono disponibili all’interno dello Sky Box Sets. La saga tratta dai romanzi di Winston Graham si conclude dopo 43 episodi realizzati, oltre 2500 minuti, 150 personaggi sparsi nel corso delle sue 5 stagioni e 20 anni raccontati in questo nuovo adattamento della storia realizzato da BBC. L’ultima stagione, la Trama Ambientata all’inizio del XIX secolo, l’ultima stagione di Poldark, sceneggiata da ... Leggi la notizia su dituttounpop

