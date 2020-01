Pasticcio a I fatti vostri, Rai2 trasmette per errore una replica. Fox: “Cosa fate a Capodanno?” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 di Rai2 inizia con un Pasticcio. La rete, infatti, ha trasmesso per errore la replica di una vecchia puntata de 'I fatti vostri'. Così, il 2 gennaio, gli spettatori hanno assistito alla puntata già andata in onda il 30 dicembre con Paolo Fox che chiedeva a Giancarlo Magalli come avrebbe trascorso Capodanno. Leggi la notizia su tv.fanpage

Pasticcio fatti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pasticcio fatti