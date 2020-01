Napoli, ancora problemi per Gattuso: si ferma Fabian Ruiz (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). Neanche oggi arrivano buone notizie per Rino Gattuso. Fabian Ruiz non ha preso parte alla seduta per uno stato febbrile mentre continua il lavoro personalizzato per Ghoulam e Mertens. Lavoro personalizzato in campo e terapie per Koulibaly che potrebbe recuperare per la sfida dell’Epifania. La squadra ha sostenuto la sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Inizio dedicato a circuiti di attivazione e torelli. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente posizionamenti di gioco ed esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto. Domani seduta mattutina. L'articolo Napoli, ancora ... Leggi la notizia su anteprima24

