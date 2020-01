Libia, la Turchia prepara l’intervento militare. Scontro con l’Ue (Di giovedì 2 gennaio 2020) Crisi in Libia, telefonata tra Conte e Putin. Erdogan annuncia voto in Parlamento su invio truppe. Riprendono i raid aerei. TRIPOLI – Nuova crisi in Libia. La tregua è finita con i raid aerei che sono ripresi in tutto il Paese. Nella giornata di giovedì 26 dicembre 2019 Haftar ha bombardato la città di Zawiya. Secondo quanto riferito da Libya Observer, il bilancio è tre morti e una decina di civili feriti, alcuni di questi in modo grave. Crisi in Libia, contatti tra Italia e Russia La crisi in Libia preoccupa (e non poco) il governo italiano che ha immediatamente intrapreso i contatti con la Russia. Il primo colloquio è avvenuto nel giorno di Natale tra il ministro Di Maio ed il suo omologo russo, Sergei Lavrov. Una discussione che ha riguardato principalmente la conferenza di Berlino, in programma nella seconda metà di gennaio. Qualche ora dopo è entrato in campo il ... Leggi la notizia su newsmondo

MediasetTgcom24 : Libia, Parlamento turco vota per l'invio delle truppe #Turchia - LiaQuartapelle : In Libia Turchia e Russia rischiano di far sprofondare il paese nel caos. Solo l’Europa unita può attivarsi per la… - espressonline : L'Italia, e l'Europa, in #Libia non contano più nulla. I nuovi padroni sono Turchia, Russia e paesi del Golfo. L'an… -