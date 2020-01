Le serie tv più attese del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 è appena iniziato e già all’orizzonte si prospetta un grande anno in fatto di serie tv. Si comincia, infatti, già nei primi mesi con tante novità: Dracula, The Outsider (tratto dal recente romanzo di Stephen King) e Briarpatch,. Poi, nel corso dell’anno, saranno tante le nuove produzioni, anche italiane: Luna nera, Romulus e Diavoli. Non mancheranno le saghe: Il signore degli anelli in primis, il prequel di Game of Thrones House of Dragons e la fantascientifica Brave New World, che non hanno ancora date precise di debutto, ma gli appassionati dei franchise si potranno consolare con spin-off del calibro di Star Trek: Picard e The Walking Dead: World Beyond. Molte aspettative per il debutto di Disney+, che porterà dal 30 marzo anche in Italia un grande catalogo, compreso The Mandalorian e, più avanti, nuovi titoli Marvel. Anche nel 2020 si conferma la tendenza del mondo seriale a ... Leggi la notizia su wired

