Indagata per una “mazzetta”: arresti domiciliari per l’ex Prefetto di Benevento (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl Prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è stata arrestata. A suo carico la Squadra mobile di Cosenza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il reato che viene contestato al Prefetto Galeone l’induzione indebita a dare o promettere utilità. Al Prefetto viene contestato, in particolare l’articolo 319 quater del Codice penale. Lo riferisce una nota stampa della Procura della Repubblica di Cosenza. Il Prefetto Galeone si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto. La Galeone, si ricorderà, aveva svolto le funzioni di Prefetto anche a Benevento, per quattro anni, dal 2014 al 2018. La notizia dell’indagine era già emersa negli ultimi giorni del 2019 (leggi qui). L'articolo Indagata per una “mazzetta”: arresti ... Leggi la notizia su anteprima24

CottarelliCPI : L'anno finisce con la notizia del prefetto di Cosenza indagata per corruzione. Per una mazzetta da 700 euro. Settec… - petergomezblog : Cosenza, prefetta indagata per corruzione: “Filmata mentre intasca mazzetta da 700 euro”. - HuffPostItalia : Prefetto di Cosenza indagata per corruzione. È stata filmata mentre riceveva una mazzetta da 700 euro -