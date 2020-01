Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Natale separati e brutte voci. Ma con il nuovo anno arriva la conferma (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso il Natale separati. E il silenzio social degli ultimi giorni aveva fatto nascere più di un sospetto sulla coppia nata a Uomini e Donne. Da tempo sui profili Instagram di entrambi non c’era traccia del partner. Lei, Ida, dopo aver festeggiato il 25 dicembre in compagnia di Gemma Galgani, ha pubblicato su Instagram solo foto in solitaria e Storie in cui sponsorizzava prodotti. Il profilo di Riccardo, che qualche giorno fa aveva postato un video coi parenti era addirittura fermo al 10 dicembre scorso. L’ultimo video di coppia? Era stato postato il 17 dicembre scorso, quando il cavaliere di Taranto aveva sorpreso la sua dama con una seconda proposta di matrimonio. Quando le aveva dato l’anello nello studio di Maria De Filippi, infatti, si era sentito rispondere che non era il momento giusto anche se lei voleva continuare la loro storia ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

