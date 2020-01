His Dark Materials – Queste oscure materie: 5 motivi per non perderlo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le seconde chance capitano di rado nella vita, ancora meno frequentemente nello showbusiness. Eppure, la serie tv His Dark Materials – Queste oscure materie dimostra che, a volte, vale la pena aspettare. Il nuovo adattamento della trilogia letteraria dell’inglese Philip Pullman (Salani Editore), è fresco di debutto in Italia (il 1° gennaio su Sky Atlantic e NowTV), dopo aver riscosso un successo di critica e di pubblico oltreoceano. L’episodio pilota, nel Regno Unito su BBC (che ne co-produce il progetto da oltre 50 milioni di dollari), è stato guardato dalla cifra record di oltre sette milioni di spettatori, la più alta degli ultimi cinque anni. Nonostante il semi-flop de La bussola d’oro al cinema, che neppure l’eterea presenza di Nicole Kidman è riuscito a salvare, il gioiellino fantasy da 18 milioni di lettori, già tradotto in 40 lingue, approda sul piccolo schermo in pompa ... Leggi la notizia su wired

carlomartellone : @y2pexperience Io sono curioso di vedere His Dark Materials ma aspetto che escano altri episodi - SORGEBENNY777 : Finalmente il mio desiderio di vedere la continuazione del film LA BUSSOLA D'ORO si trasforma in realtà...viva le s… - corneliasswift : Mi sono piaciuti così tanto i primi due episodi di his dark materials che sono andata a cercare il libro che avevo… -