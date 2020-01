Hideki Kamiya, director di PlatinumGames, non è contento del menu di Nintendo Switch (Di giovedì 2 gennaio 2020) Hideki Kamiya, produttore di PlatinumGames, è noto per fare commenti molto duri e sinceri su Twitter (oltre che per bloccare quasi ogni essere umano). Recentemente il director si è fatto sentire riguardo il menu di Nintendo Switch.Il creatore di Bayonetta ha pubblicato su Twitter alcuni post piccati riguardo alla disposizione delle icone dei giochi. Ecco quanto ha dichiarato attraverso la traduzione: "Il menu Home di Nintendo Switch fa schifo, tutte le stupide icone di gioco sono gigantesche e allineate in fila, ma il resto dei titoli si trovano in un menu generale chiamato 'tutti i giochi'. Mi chiedo se chi ha creato questo layout abbia mai giocato su Nintendo Switch".I follower di Kamiya hanno in seguito commentato il tweet, sentendosi perfettamente d'accordo con il producer: Nintendo dovrebbe migliorare il menu Home e renderlo più user-friendly per coloro che possiedono molti ... Leggi la notizia su eurogamer

