Erdogan invia le truppe in Libia: missione di un anno per 5000 soldati a sostegno di Serraj (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il voto favorevole del partito del presidente Erdogan Akp e dei nazionalisti alleati del Mhp. Contrarie le opposizioni socialdemocratica, di sinistra e centrista. Non c'è la data di inizio delle operazioni. Ue: «No soluzione militare» Leggi la notizia su corriere

