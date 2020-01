CorSport: Mertens apre a un biennale a 4,2 milioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport scrive del futuro di Dries Mertens. Il belga ha diverse opzioni davanti a sé, compresa quella di accettare la proposta di rinnovo fattagli da De Laurentiis. “De Laurentiis ha fatto il possibile e anche l’impossibile, 4,2 milioni netti (che al loro fanno il doppio) per un altro biennio ancora”. Il presidente, insomma, ha cercato di convincerlo a restare mettendo sul piatto 16 milioni. Ma il belga potrebbe scegliere di accettare una delle proposte che vengono dal’Italia o dall’estero. Per quanto riguarda l’Italia, restano in attesa Inter e Roma, ma entrambe dovrebbero aspettare fino all’estate poiché la clausola nel contratto di Mertens non prevede la possibilità di partenza a gennaio per un club italiano. C’è però in agguato il pericolo Borussia. “Mertens potrebbe anche decidere di forzare la mano, se da Dotmund dovessero insistere o se dalla Cina si presentassero ... Leggi la notizia su ilnapolista

CorSport : #Napoli , per #Mertens lavoro personalizzato. #Luperto in gruppo?? - N_Mamoru_2003 : RT @napolista: CorSport: #Mertens apre a un biennale a 4,2 milioni Non sfuma la possibilità del rinnovo, la condizione è che il Napoli con… - napolista : CorSport: #Mertens apre a un biennale a 4,2 milioni Non sfuma la possibilità del rinnovo, la condizione è che il N… -