2020: lo scontrino elettronico obbligatorio per tutti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 è l’anno in cui arriverà lo scontrino elettronico obbligatorio per tutti. L’obbligo della fatturazione elettronica è partito a luglio del 2019 per chi nel 2018 aveva realizzato un fatturato superiore ai 400mila euro l’anno, ma il nuovo regime si estende dal primo gennaio 2020 a tutti gli operatori che emettono ricevute fiscali, e quindi anche a commercianti, artigiani, alberghi e ristoranti. Il consumatore al momento del pagamento non riceverà più uno scontrino oppure una ricevuta, ma un documento commerciale privo di valore fiscale. Spiega oggi Repubblica: Questo documento potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, oltre che per un cambio merce. Sono esonerate dall’obbligo tutte le operazioni per le quali anche prima l’esercente non doveva emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali). E ... Leggi la notizia su nextquotidiano

