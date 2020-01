Serie A calcio, calendario e orari 18ma giornata: tv, streaming, programma Sky e DAZN (5-6 gennaio) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dopo le feste torna la Serie A di calcio 2019/2020 e lo fa con la sua giornata numero 18, che si aprirà domenica 5 gennaio, con il lunch match delle 12.30 tra Brescia e Lazio, trasmesso da Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, che avrà l’esclusiva anche per SPAL-Hellas Verona delle 15 e Genoa-Sassuolo delle ore 18, mentre per seguire il confronto tra Roma e Torino bisognerà andare online e connettersi alla piattaforma DAZN, accessibile in abbonamento al costo di 9,99€ al mese. Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Tanto spettacolo anche nel giorno dell’Epifania, che anche questa volta vedrà il primo match alle ore 12.30, ovvero quello tra Bologna e Fiorentina, anche questo su DAZN, così come Atalanta-Parma delle 15, contemporaneamente a Juventus-Cagliari e Milan-Sampdoria, che ... Leggi la notizia su oasport

