Chirurgia estrema: per un intervento questa ragazza non può più sedersi (Foto) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Chirurgia estrema: una ragazza di 28 anni, aspirante modella, ha speso 15mila dollari per rifarsi i glutei. Adesso però se ne pente: teme che le protesi esploderanno nel momento di sedersi Foto perfette postate dagli influencer sui social, spot pubblicitari, bellone in tv: mai come oggi si presta importanza all’immagine. Gli interventi di Chirurgia estrema sono uno degli effetti deleteri provocati dalla continua pressione esercitata. Se hai minimi difetti allora ti senti fuori posto, vorresti nasconderti per evitare di subire critiche o prese in giro, comuni soprattutto nella fase adolescenziale. Ciò che si perde talvolta di vista sono i rischi a cui è possibile andare incontro. La scelta sarà pure dettata da ragioni estetiche, ma restano comunque operazioni chirurgiche e, in quanto tali, delicate. Non è così infrequente che dei pazienti di Chirurgia estrema perseguano modelli ... Leggi la notizia su kontrokultura

