Cassazione, gli automobilisti devono prevedere anche atteggiamenti irresponsabili dei pedoni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La sentenza della Corte di Cassazione: gli automobilisti devono prevedere anche atteggiamenti imprudenti da parte dei pedoni. Per la Corte di Cassazione gli automobilisti devono prevedere anche i pedoni indisciplinati quando sono in prossimità di centri abitati, zone frequentate o strisce per l’attraversamento. La Corte di Cassazione, l’automobilista deve prevedere atteggiamenti imprudenti dei pedoni La sentenza arriva proprio nei giorni segnati dalla tragica morte di Gaia e Camilla, le due sedicenni morte a Roma investite dalla macchina guidata da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. Sulla dinamica dell’incidente restano ancora diversi dubbi da chiarire. Sicuramente Genovese era alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito e probabilmente le due giovani hanno attraversato in maniera imprudente. Di chi è la colpa? Su questa domanda ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Cassazione, gli automobilisti devono prevedere anche atteggiamenti irresponsabili dei pedoni - aldo_olivo : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Uccise l’amico che gli aveva chiesto “Che fai a Capodanno?”: assolto dalla Cassazione - LEGGI L'ARTICOLO di… - pavisa1401 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Uccise l’amico che gli aveva chiesto “Che fai a Capodanno?”: assolto dalla Cassazione - LEGGI L'ARTICOLO di… -