Vidal Inter, l’infortunio di Arthur rallenta la trattativa (Di martedì 31 dicembre 2019) Vidal Inter, c’è un ostacolo in più nella trattativa tra i nerazzurri ed il Barcellona: il recente infortunio di Arthur C’è un ostacolo in più sulla strada che potrebbe portare Vidal all’Inter. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico Valverde avrebbe posto il proprio veto alla cessione del cileno e lo avrebbe ribadito con forza al club blaugrana, appoggiato dal direttore sportivo Abidal. All’allenatore del Barcellona non Interesserebbero le dinamiche riguardanti la denuncia del cileno alla società, con la pretesa di avere 2,4 milioni in premi che non gli sarebbero stati corrisposti. A maggior ragione dopo l’infortunio di Arthur, alle prese con un problema fisico che lo terrà lontano dai campi per almeno tre settimane, e la cessione di Carles Alenà, ceduto in prestito pochi giorni fa al Betis Siviglia. Leggi su ... Leggi la notizia su calcionews24

