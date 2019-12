Telese, giovedì è in programma una serata per ricordare Pierluigi Santillo (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoTelese Terme (Bn) – Giovedi 2 gennaio a partire dalle 19 presso la libreria “Controvento” di Telese è in programma una serata per ricordare Pierluigi Santillo. Pierlugi se ne è andato a 51 anni, il 6 febbraio 2018, dopo una breve quanto devastante malattia. Noto e amato nel mondo dell’ambientalismo e del’impegno civico a Benevento e provincia, ha lasciato un patrimonio di gratitudine e affetto sincero in quanti lo hanno conosciuto. Giovedi con Carmela Longo si parlerfà del suo libro “Quanto non avrò più freddo” dedicato a Pierluigi e del libro che raccoglie gli scritti tratti dal blog di Pierlugi “PS-Beni comuni da tutelare”. E la salvaguardia del bene comune, la partecipazione attiva ai comitati, l’integrazione, sono sempre stati al centro dell’impegno di Pierlugi Santillo. L'articolo ... Leggi la notizia su anteprima24

