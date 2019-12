Roma – Pascucci: Tragliatella inidonea (Di martedì 31 dicembre 2019) Roma – Pascucci: Tragliatella inidonea – “L’inidoneità certificata per la discarica a Tragliatella conferma quanto abbiamo sostenuto insieme ai sindaci e ai comitati dei comuni coinvolti, ovvero che quell’area non poteva ospitare una nuova Malagrotta per i rifiuti della Capitale. È giunta l’ora che le istituzioni preposte la smettano con il solito rimpallo di responsabilità e decidano il destino dei rifiuti della Capitale, senza più pensare di risolvere il problema scaricando i disagi sui cittadini dell’area metropolitana di Roma”. Così in una nota Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e consigliere di opposizione in Città Metropolitana. “Nei territori che amministriamo abbiamo chiesto sforzi enormi ai nostri concittadini per spingere la raccolta differenziata. A Cerveteri siamo oltre il 65% mentre Roma continua ad essere la maglia ... Leggi la notizia su romadailynews

