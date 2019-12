Juventus, Buffon è il portiere con più clean sheet del decennio in Serie A (Di martedì 31 dicembre 2019) Gigi Buffon, tornato in questa stagione alla Juventus, ha collezionato diversi record: eccone uno relativo all’ultimo decennio Gigi Buffon ha battuto parecchi record quest’anno, come quello delle presenze in Serie A che da tempo apparteneva a Paolo Maldini. Il portiere della Juventus, secondo una statistica Opta, ha collezionato un altro primato. Buffon, infatti, è il portiere che ha collezionato più clean sheet nel decennio che sta per chiudersi, con una media del 49%, ovvero è rimasto a porta inviolata per 124 su 253. 49% – Tra i portieri con più di due presenze nel decennio, Gianluigi Buffon è quello con la più alta percentuale di clean sheet (49% – 124 su 253) in Serie A. Garanzia.#Opta2010s #OptaTopXI pic.twitter.com/WwSvfuNLUj — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 31, 2019 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

SimoneAvsim : Difficilissimo selezionare solo 11 giocatori da inserire nella squadra del decennio della Juventus. A parte le cert… - ImoRahmouni : @ActuFoot_ ???? PSG : Ibra ???? Real Madrid : Cristiano ?????????????? Manchester City : Aguero ???? Juventus : Buffon ???? Dortmund : Reus - cheva_87 : @ActuFoot_ psg : Cavani Madrid : Ronaldo Manchester : Aguiro Juventus :… -