Emergenza incendi in Australia: “scene terrificanti”, 2 morti e 4mila intrappolati su una spiaggia (Di martedì 31 dicembre 2019) L’avanzata degli incendi che da settimane stanno mettendo in ginocchio l’Australia ha provocato la morte di altre due persone e 4mila sono intrappolate sulla spiaggia di Mallacoota, nella regione orientale di East Gippsland nello Stato di Victoria. Le ultime due vittime, un padre e un figlio, secondo quanto riferito dalle autorità locali, sono rimaste uccise mentre tentavano di difendere la loro casa nei pressi della cittadina storica di Cobargo, a 380 km a sud di Sydney. Testimoni parlano di “scene terrificanti” con gente accampata sull’arenile sotto un cielo rosso sangue. Il premier dello Stato ha annunciato che navi della Marina potrebbero essere impiegate per fornire cibo, acqua ed energia alle città isolate. Nei giorni scorsi, le autorità avevano ordinato l’evacuazione di decine di migliaia di persone dalla zona, dove era previsto un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

