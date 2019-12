Ciacci ringrazia la D’Urso su Instagram. E affonda la Guaccero e la Rai (Di martedì 31 dicembre 2019) Durante le feste siamo tutti più buoni? Sì e no. O almeno, nel caso di Giovanni Ciacci si può parlare allo stesso tempo di tenere dichiarazioni e di frecciatine più che velenose nei confronti di colleghe e (ex) amiche che hanno condiviso con lui la vita in televisione. Che il famosissimo stylist abbia il dente avvelenato nei confronti di Detto Fatto e della Rai è cosa nota: proprio in un’intervista a DiLei ha affermato che quello condotto da Bianca Guaccero è un programma finito, che non ha più niente da dire al pubblico. Tornando ancora indietro nel tempo, Ciacci aveva anche dichiarato che era stato l’addio di Caterina Balivo a condannare il programma, salvo poi criticare anche lei sulle pagine de Il Giornale: per lo stylist la Balivo avrebbe il difetto di essere “troppo” primadonna, mentre la Guaccero lo avrebbe fatto sentire ospite in casa sua. Così, la prima ... Leggi la notizia su dilei

