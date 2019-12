C’è davvero una relazione tra prezzo dell’avocado e bitcoin? (Di martedì 31 dicembre 2019) Prevedere il valore dei bitcoin è una scienza antica quanto la criptovaluta stessa, spesso cercando correlazioni più o meno evidenti. Tipo, se un paese importante come la Cina annuncia una stretta sulla produzione di criptovalute, 9 su 10, il loro valore inesorabilmente scende. E in passato c’è anche chi ha individuato una correlazione tra il prezzo di un bitcoin e il numero di ricerche sul web a riguardo. Ma mai nessuno fino a oggi aveva tentato l’impossibile. Trovare una relazione tra il prezzo del bitcoin e quello di un frutto: l’avocado. La cosa farebbe sorridere se non provenisse da una fonte autorevole: Tracy Alloway, analista di Bloomberg, che qualche mese fa ha scherzato su Twitter sul fatto che erano stati gli avocado a avvertirla del calo del bitcoin al suo livello più basso da giugno 2019. Alloway non si è limitata a una battuta, ma ha pubblicato un grafico dove la ... Leggi la notizia su wired

