Campobasso, assessore si dimette dopo un post su Mussolini (Di martedì 31 dicembre 2019) All’inizio Massimo Di Stefano, assessore alla cultura e turismo di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, aveva rifiutato di dimettersi per il suo post su Facebook in cui riportava un aforisma attribuito a Benito Mussolini in cui il Duce definiva «infami» i «traditori». Le scuse e le accuse nei confronti «di certi pseudo intellettuali e politici» «Prendo atto della richiesta dei colleghi di maggioranza, ma non ritengo di dover rassegnare le dimissioni da assessore comunale, poiché le mie azioni, espletate nell’ambito di tale funzione, si sono sempre ispirate all’ordinamento democratico-costituzionale», aveva scritto Di Stefano in una nota consegnata alla stampa. Poi però sono arrivate le dimissioni e le scuse con «tutti coloro che hanno creduto in me». Le scuse – in cui Di Stefano si definisce vittima del «pregiudizio di fascismo verso gli uomini ... Leggi la notizia su open.online

