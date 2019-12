Botti di Capodanno: sequestrati 5 quintali all’Osmannoro. Conservati con gli accendini (Di martedì 31 dicembre 2019) Denunciati i tre responsabili, tutti cinesi, per violazione dell'articolo 678 del codice penale: i Botti, spiega la Gdf di Firenze, erano Conservati con modalità non sicure perchè si trovava vicino ad altro materiale altamente infiammabile come accendini, carta e oggetti in plastica e in un'area aperta al pubblico. Il sequestro è stato effettuato durante controlli anche ai fini della repressione del commercio di falsi Leggi la notizia su firenzepost

