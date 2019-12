Australia, roghi: interviene l'esercito

L'mobilita l'per aiutare i servizi d'emergenza a gestire iche stanno devastando gli Stati di New South Wales (Nsw) e Victoria. Velivoli e imbarcazioni militari saranno a disposizione dei soccorsi anche per aiutare le 4 mila persone intrappolate sulla spiaggia di Mallacoota nella regione orientale di East Gippsland per l'avanzare delle fiamme.Altre due persone sono morte in Nsw, portando il bilancio deia 12 morti. Le autorità hanno fatto sapere che 4 persone risultano disperse a Victoria.(Di martedì 31 dicembre 2019)