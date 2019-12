Milano, gli auguri di Sala tra bilanci e promesse: “Andremo nelle periferie, Atm deve fare di più” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 è stato "un anno positivo", ma "c’è molto da fare per estendere ai più i benefici di questo momento". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video messaggio di auguri postato su Facebook ha tracciato un bilancio e annunciato le cose da fare nel nuovo anno. A partire dai trasporti - "ad Atm chiedo di migliorare il servizio" - per arrivare alle periferie dove nel 2020 saranno traslocati alcuni uffici comunali, che si sposteranno dal centro in Bovisa e al Corvetto "per far vedere che ci siamo". Leggi la notizia su milano.fanpage

