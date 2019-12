Genova, crolla una parte di soffitto in una galleria sull’A26: nessun ferito (Di lunedì 30 dicembre 2019) Genova, crolla una parte di soffitto in una galleria sull’A26: non ci sono feriti Momenti di paura sull’A26: oggi, lunedì 30 dicembre 2019, intorno alle 19 è crollata una parte del soffitto di una galleria nel tratto compreso tra Ovada (Alessandria) e Masone (Genova). Alcuni grossi pezzi di cemento sono caduti improvvisamente sulla carreggiata, nei pressi della corsia centrale. Per fortuna, nessun veicolo è stato colpito dai calcinacci e nessuna automobile ha colpito il cemento una volta che questo è caduto a terra. C’è stata comunque molta paura tra gli automobilisti che circolavano sull’A26. In pochi minuti, è stata disposta la chiusura dell’autostrada in direzione Sud, con obbligo di uscita a Masone, eccezion fatta per i mezzi pesanti. È stato inoltre previsto uno scambio di carreggiata per evitare la paralisi del traffico. A comunicarlo, su Facebook, il ... Leggi la notizia su tpi

