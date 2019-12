Freddo: a Firenze porte aperte a cani e gatti nel centro d’accoglienza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Saranno accolti, insieme ai proprietari, nel centro di accoglienza Slataper, struttura gestita dalla cooperativa Il Girasole, aderente al Co&So, dove trovano riparo le persone in precarie condizioni economiche e abitative Leggi la notizia su firenzepost

