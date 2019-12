Fioramonti lascia il M5s, l’ex ministro: “Troppi attacchi. La delusione è un sentimento diffuso” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lorenzo Fioramonti lascia il M5s. L’ex ministro annuncia sulla pagina Facebook la decisione di approdare al gruppo misto dopo le dimissioni. ROMA – Lorenzo Fioramonti lascia il M5s. L’ex ministro dell’Istruzione alla vigilia di San Silvestro ha comunicato la propria decisione di approdare al gruppo misto dopo le dimissioni come titolare del dicastero di scuola e università. Lorenzo Fioramonti lascia il M5s Ecco il post su Facebook di Lorenzo Fioramonti che annuncia il suo addio al M5s: “Questi giorni sono stati difficili. Il mio nome sballottolato sui giornali per ogni sorta di retroscena …. E tutto questo perché? Perché ho mantenuto la parola. Avevo accettato l’incarico di ministro per dare una discontinuità totale alle politiche passate, e mettere la scuola, l’università e la ricerca al centro della programmazione politica ... Leggi la notizia su newsmondo

