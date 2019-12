New York | armato di machete entra in casa di un rabbino e ferisce 5 persone | 2 sono gravi

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) L'attacco è avvenuto a Monsey, a circa 50 chilometri a nord di New. Secondo i media americani l'autore è stato arrestato dalla polizia dopo una breve fuga. Èto indi uncon il viso coperto in parte con una sciarpa edie ha ferito alcuni presenti, tutti ebrei chassidisti. In due sarebbero in condizioni

RaiNews : #NewYork Almeno cinque persone sono state ferite, due in modo grave. L'aggressione nello Stato di New York a 50 chi… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Vincent Van Gogh, Notte stellata, 1889, Museum of Modern Art, New York… - reportrai3 : Il New York City Green New Deal mira ad abbattere del 40%, entro il 2030, le emissioni di anidride carbonica degli… -