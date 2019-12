L'essenza di Death Stranding in un bellissimo (e costoso) controller personalizzato (Di domenica 29 dicembre 2019) Vi piacerebbe avere un controller personalizzato di Death Stranding, con tutti gli elementi più distintivi del gioco di Hideo Kojima presenti sul pad? Ebbene, We Are Robots, compagnia specializzata nella realizzazione di controller personalizzati a tema videoludico, ne ha costruito uno.Si tratta di un controller PlayStation 4 di quinta generazione, perfettamente funzionante, ma personalizzato a mano per incorporare tutti i tratti più caratteristici di Death Stranding: abbiamo un touch screen dorato che riprende le scatole trasportate da Sam Bridges, reti nere a simboleggiare il virus Death Stranding e perfino uno stand con incluso il Bridge Baby, collegato allo Scanner Odradek.Il controller è realizzato veramente con cura e, com'era logico aspettarsi, tale cura costicchia parecchio: il pad è infatti in vendita a 480 dollari australiani, ovvero 300 euro ed è disponibile a tiratura ... Leggi la notizia su eurogamer

essenza Death Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : essenza Death