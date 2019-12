Imperia | il quad scivola sul ghiaccio e precipita in un dirupo Muore a 54 anni davanti a

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) Claude Biancheri, un uomo francese di 54, è morto ieri dopo essereto in unsul Monte Grai, in Liguria. Ilche stava guidando èto sulla neve durante una manovra finendo in unper decine di metri. Per il 54enne non c'è stato niente da fare. La tragedia si è consumataagli occhi di due amici.

repubblica : Imperia, con quad scivola su ghiaccio, precipita in canalone e muore - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Imperia, con quad scivola su ghiaccio, precipita in canalone e muore - Yogaolic : RT @repubblica: Imperia, con quad scivola su ghiaccio, precipita in canalone e muore -