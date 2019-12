I ponti del 2020 | quando partire e dove andare

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilè alle porte e c'è chi ha già dato un'occhiata al calendario per vedere in che giorno cadono le festività e quali sono le migliori occasioni per concedersi una lunga vacanza con pochi giorni di ferie. Ecco una breve guida aidele alcuni suggerimenti su eventi da seguire e luoghi da visitare. Il ponte dell'Epifania Si parte subito il 6 gennaio, giorno dell'Epifania che cade di lunedì, un'ottima occasione per prolungare le vacanze di fine anno o per organizzare un fine settimana in giro per l'Italia tra manifestazioni folcloristiche, parate dei Re Magi o semplicemente per proseguire con le sciate in montagna. Chi si trova nei dintorni di Urbino può approfittare dei festeggiamenti per il cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello Sanzio: alla Galleria nazionale delle Marche si può vedere la mostra "Raffaello e gli amici di Urbino" che, fino a fine ...

EuropeBT : #Arte, #Viaggi e curiosità dalla rete: I ponti del 2020 da sfruttare tra arte e relax - PiemonteBT : #Arte, #viaggi e curiosità dalla rete: I ponti del 2020 da sfruttare tra arte e relax - TravelacademyIt : #travel #news : I ponti del 2020 da sfruttare tra arte e relax -