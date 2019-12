Gambizzato dal suocero, va in ospedale in scooter per farsi curare (Di domenica 29 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il giovane dopo l'agguato, alla guida del suo scooter, si è recato in ospedale per le cure del caso Si torna a sparare per strada a Taranto, in Puglia. In pieno centro un giovane è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco al ginocchio. Dopo l'agguato è tornato a casa ha preso uno scooter e si è recato da solo al pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo pugliese, il "Santissima Annunziata", per farsi medicare dai sanitari. Agli investigatori, però, il giovane, un 18enne di Taranto di cui non si conoscono altre generalità, non ha voluto dire la verità, mostrandosi reticente nella ricostruzione dell'accaduto. Al termine delle indagini, però, svolte dagli agenti della squadra mobile della questura del capoluogo jonico, è stato arrestato un pregiudicato di 37 anni del posto, suocero del giovane ferito. Le accuse che pendono sull'uomo sono tentato omicidio e ... Leggi la notizia su ilgiornale

