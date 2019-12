Fortnite potrebbe diventare più di un semplice videogioco in futuro | garantisce Epic Games

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 29 dicembre 2019)non è solo un, è un vero e proprio fenomeno di massa, qualcosa che sarà ricordato negli anni a venire. Eppure, per quanto lo si possa elevare allo stato di nuova icona pop, con i suoi massicci pregi, alla base resta sempre un "" gioco. Questo,cambiare in, stando alle parole di Tim Sweeney, il CEO di.Interrogato da un fan sulla popolarità die se anche lui lo vedesse come un gioco o come qualcosa di più, Sweeney ha risposto, in molto molto: "è un gioco. Ma, per favore, fammi la stessa domanda fra 12 mesi.".Da queste poche parole, possiamo intuire cheabbia in serbo dei piani molto ambiziosi per espanderee renderlo ancora piùo e popolare, se non trasformarlo addirittura in un nuovo medium a se stante.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Fortnite potrebbe diventare più di un semplice 'gioco' in futuro, parola di #EpicGames. - GamingToday4 : Fortnite potrebbe annuire a Star Wars The Skywalker Rise che potresti non aver notato - GamingToday4 : Fortnite potrebbe fare l'occhiolino a Star Wars The Rise of Skywalker che potresti non aver notato… -