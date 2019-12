Cardillo (Stoà): Manfredi sarà un ottimo ministro. Sa come coniugare eccellenza e concretezza (Di domenica 29 dicembre 2019) “La nomina di Gaetano Manfredi a ministro dell’Università e della Ricerca è una notizia di straordinario rilievo per gli atenei italiani, per chi fa ricerca, per i giovani, per le imprese e per quanti, da anni, spingono affinché questi settori diventino una priorità per il Paese accentuandone il parametro di civiltà”. Lo si legge in una nota diffusa ieri sera da Enrico Cardillo, direttore generale e amministrare delegato di Stoà – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa. Cardillo ricorda che Manfredi, da rettore della Federico II “si è battuto per una qualità del sapere universitario, accessibile a tutti e capace di essere eccellente dal Nord al Sud. La sua è una visione del sapere universitario capace di intrecciarsi intimamente con i nuovi paradigmi dello sviluppo e dell’economia, con le aspirazioni dei talenti e ricercatori e con la necessità, ... Leggi la notizia su ildenaro

