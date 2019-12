Botti di Capodanno | maxi sequestro di petardi Made in China | VIDEO

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 29 dicembre 2019) Oltre 40 chili didi fabbricazioneine 8 candelotti con miccia. È il materiale pirotecnico illecito sequestrato dai carabinieri di Lonate Pozzolo ed è ancora da chiarire se fosse destinato al Saronnese. La perquisizione è scattata nel garage di un operaio 63enne: all’interno i militari hanno scoperto un vero e proprio arsenale per il Capidanno. L’uomo ha riferito ai carabinieri di aver acquistato i 758dalla Campania, approfittando di un pezzo di saldo praticato dal venditore sull’ingente quantità, ma non ha fornito alcun dettaglio né sul rivenditore – che a suo dire gli avrebbe inviato gli 8 candelotti come omaggio della casa – né sul prezzo pagato. su Il Notiziario.

