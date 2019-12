Quell’assurdo giochino con il semaforo rosso di cui tutti parlano dopo la morte di Gaia e Camilla (Di sabato 28 dicembre 2019) “Non andavamo veloce, era impossibile evitarle” ha raccontato un amico di Pietro Genovese, che quella sera era in macchina con lui durante il tragico incidente. Gaia e Camilla sono arrivate all’improvviso, sbucate dal nulla, il semaforo per i pedoni era rosso…Questa sarebbe la prima ricostruzione dei fatti ma a poche ore dal funerale delle due ragazze, sui media, si parla anche di altro. Spuntano testimonianze, una è di una amica delle due ragazze, raccolta dai giornalisti di Repubblica, l’altra è di un imprenditore, ascoltato da quelli del Messaggero. Due racconti simili che parlano di uno strano giochino, il gioco del semaforo, in voga nel sabato sera dei giovanissimi. Si tratterebbe di attraversare con il rosso per poi fare dei filmati da postare sui social mostrando questa sorta di prova di coraggio. LA TESTIMONIANZA DI UN IMPRENDITORE AL ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

