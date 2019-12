Governo | Giuseppe Conte a Open | «Su Cannabis troveremo la quadra L’emendamento in

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) «Torneremo ad occuparci della questione di una legislazione sulla vendita dellae sono sicuro cheun accordo».risponde così, durante la tradizionale conferenza stampa, a una domanda di. Il tema, dopo la bagarre in Parlamento e la bocciatura dell’emendamento nella legge di bilancio, è tornato agli onori della cronaca dopo una recente sentenza della Cassazione che ha aperto sulla coltivazione in casa. «Da giurista prima di parlare vorrei leggere la sentenza», ha detto. Il premier poi si è detto rammaricato del fatto che l’emendamento della Manovra non fosse stato capito: «È stato frainteso e percepito come una liberalizzazione, invece non è così. Si tratta di dosi di Thc minime ed è un settore molto importante che interessa un’importante fetta della popolazione. Sicuramente torneremo a parlarne». Fine ...

Corriere : Giuseppe Conte, la conferenza stampa di fine anno in diretta - Linkiesta : Il segretario del Partito democratico considera Giuseppe Conte, il segnaposto di Casaleggio, un «punto fortissimo d… - PinascoDanilo : RT @carmelopalma: Conte è davvero, a suo modo, un fenomeno. La assoluta e sovrana indifferenza con cui sta rivendicando i meriti del suo go… -