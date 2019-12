“Trump avrà un cancro | l’Europa sarà distrutta” | il 2020 secondo la veggente che avvertì

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si ammalerà di tumore al cervello e diventerà sordo, un meteorite gigante si abbatterà sulla Russia, mentre l’Europacolpita da un attacco chimico condotto da estremisti musulmani. Sono solo alcune delle inquietanti previsioni per ilfatte da Baba Vanga, famosaconosciuta anche come la “Nostradamus dei Balcani”. Sebbene sia morta nel 1996, laè autrice di previsioni che arrivano fino al 5079. Non c’è ovviamente nulla di scientifico, ma i suoi seguaci sottolineano che l’85 per cento dei pronostici si è poi avverato. Gli esempi più eclatanti riguardano gli attentati contro le Torri Gemelle a New York dell’11 settembre 2001 (“gli Usa saranno attaccati da due uccelli d’acciaio”), lo tsunami nel sud-est asiatico del 2004 (“un’enorme onda investirà la ...

Mariann73083265 : RT @annaros70527446: UNA MISTICA VI SEPPELLIRÀ – LA VEGGENTE BULGARA BABA VANGA CONTINUA A DISPENSARE PROFEZIE DALL’OLTRETOMBA: NEL 2020 TR… - AlcidiMichele : material somministrata, è chimica applicata per ORGANAR.... io mi ero licenziato fossi stato trump.... non si legge… - annaros70527446 : UNA MISTICA VI SEPPELLIRÀ – LA VEGGENTE BULGARA BABA VANGA CONTINUA A DISPENSARE PROFEZIE DALL’OLTRETOMBA: NEL 2020… -