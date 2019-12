Stadia: Google svela i giochi gratuiti di gennaio 2020 per gli abbonati Stadia Pro (Di venerdì 27 dicembre 2019) Nonostante abbiamo assistito a un lancio non proprio esaltante di Stadia, Google continua a migliorare la sua offerta proponendo agli utenti i giochi gratuiti di gennaio 2020 per gli abbonati Stadia Pro.Attraverso il sito ufficiale di Stadia, apprendiamo che il prossimo mese gli abbonati potranno mettere le mani gratuitamente sul platform musicale Thumper e su Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition di Square Enix e Crystal Dynamics.Google informa i giocatori che, con l'arrivo di questi due titoli, ci sarà tempo fino al 31 dicembre per riscattare la propria copia di Tomb Raider Definitive Edition, l'altra apprezzata avventura della famosa Lara Croft.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

