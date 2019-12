Notte di Natale | ladro entra in casa | i vicini urlano e lo fanno arrestare dai carabinieri

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un ventunenne bengalese senza fissa dimora è stato arrestato daia Somma Vesuviana: il giovane è stato sorpreso mentre scavalcava il cancello di un'abitazione da alcunidi, che hanno urlato e messo in allarme i, subito intervenuti sul posto. Il giovane deve rispondere ora di violazione di domicilio.

fattoquotidiano : Milano, commando armato irrompe in un hotel nella notte di Natale e porta via sportello bancomat e contanti - Pontifex_it : Caro fratello, cara sorella, se le tue mani ti sembrano vuote, se vedi il tuo cuore povero di amore, questa notte è… - repubblica : Caldo record a Torino nella notte di Natale: 17,5 gradi, mai accaduto in 250 anni -