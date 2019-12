Luna Berlusconi ‘rinuncia’ al suo cognome pesante. Ecco chi è e cosa fa la nipote di Silvio (Di venerdì 27 dicembre 2019) Il debutto di Luna Berlusconi pittrice è arrivato a ottobre. (LaPresse) è il titolo scelto da Luna Berlusconi e ‘Luna nuova’ è il nome dell’esposizione realizzata con Fondazione Maimeri negli spazi del M.A.C. Musica Arte e Cultura, che è stata aperta al pubblico milanese dal 17 al 20 ottobre. Per Luna quel momento ha rappresentato l’esordio per una nuova vita. E’ stata proprio Luna, all’evento di presentazione della mostra, a raccontare come nasce questa svolta esistenziale. “L’arte è sempre stata una parte integrante di me, solo che non ero riuscita a tirarla fuori concretamente. Ho avuto un’opportunità due anni fa e mi ci sono buttata a capofitto. Dopo tante esperienze professionali ho deciso di essere felice e l’arte per me è la cura dell’anima”. Fra i primi ad arrivare alla vernice della mostra Paolo Berlusconi, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

