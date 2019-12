Benevento | una squadra di alieni sbarcata in serie B

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Stesura completata. Un’altra pagina del libro dei record è volata via, si è passati già oltre. Ilbattendo il Chievo ha nuovamente superato se stesso: terza vittoria di fila in trasferta, non era mai successo nei precedenti due campionati che lo avevano visto ai nastri di partenza. Un risultato che appare addirittura infimo se paragonato a ciò che sta costruendo la Strega in questaB. Non perdendo contro l’Ascoli, nell’ultima gara prima del giro di boa, i sanniti potrebbero raggiungere o addirittura superare la Juventus di Buffon, Del Piero, Nedved e Camoranesi, che nella stagione 2006/2007 mise insieme 44 punti in 19 gare di campionato (ridotti a 35 dalla penalizzazione). Quel torneo vedeva ai nastri di partenza 22 squadre, quindi la strada di un parallelo completo ed efficiente non è percorribile, ma ...

