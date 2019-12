Attenti agli sms truffa | non condividete con nessuno il codice di WhatsApp e altri

Leggi la notizia su repubblica

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L'alert della Polizia postale sui possibilit furti d'identità che possono consumarsi via sms. E tre consigli su come difendersi

