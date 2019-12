Mourinho | «Non mi servono acquisti Ho passato un Natale triste perchè…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Josèha parlato poco prima del fischio d’inizio del match contro il Brighton, poi vinto dagli Spurs per 2-0 Poco prima del fischio d’inizio del match contro il Brighton (poi vinto dal Tottenham per 2-0) Joséha concesso un’intervista a Sky Sport. Le sue parole.– «Sinceramente è stato un, è morta la mia cagnolina e lei per me faceva parte della famiglia» MERCATO – «Mercato? Mi piace la mia squadra, davvero. Sono arrivato 5 settimane fa, non è giusto parlare di mercato perchè mi serve solo del tempo e non giocatori. La società sa solo che se qualcuno partirà ci sarà bisogno di sostituirlo» Leggi su Calcionews24.com

