Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Francesca Galici In montagna con i genitori, il piccoloha sfoggiato un piccolobiondo per tenere a bada la chioma lunga e riccioluta ma laha contestato la scelta dei genitori Il Natale 2019 sui social in Italia è stato segnato dallanza costante dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno colonizzato Instagram con diverse decine di clip giornaliere, pubblicate nei loro profili e sulle storie. Grande protagonista, ovviamente, è stato il piccolo, vero mattatore del Natale in famiglia dei Ferragnez, che però è stato anche fortemente criticato dalla. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è spesso al centro dell'attenzione nelle storie condivise dai genitori. La coppia ha sempre preferito esporre personalmente il bambino sui propri social, piuttosto che ritrovarsi inseguiti dai paparazzi che cercano di rubare qualche scatto. Una scelta che ha ...

Italia_Notizie : Leone alle prese col suo primo codino. La rete: 'Sembra una bambina' - Valerush6 : @kraysius @Ussignur_ @maurovanetti @MinutemanItaly @LankasterMerri1 Ad ogni modo Leone dice proprio questo: il nazi… - VanityFairIt : ’albero della fashion blogger, nel tempo, ha cambiato addobbi, ma alle radici ci sono sempre gli affetti -