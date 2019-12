Escursionista cade in un burrone nel savonese e muore

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un uomo è morto questo pomeriggio per le gravi ferite riportatendo in unnella zona collinare di Borgio Verezzim nel. Sul posto, si era recato personale della Croce Bianca per pretare le prime cure mail malcapitato era gia’ deceduto all’arrivo dei soccorritori. Analogo incidente nell’imperiese ma, secondo le prime informazioni, senza vittime: une’ finito in una scarpata sul Monte Grai, in alta val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia. Con lui un secondo, rimasto bloccato sullo stesso tracciato. Sul posto la Croce Azzurra e i vigili del fuoco del Nucleo Soccorso Alpino Fluviale. Allertato l’elisoccorso.L'articoloin unnelMeteo Web.

