Come sono fatti i locali per pensare

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Via dalla pazza folla! Lontano dal rumore. Dagli assembramenti. Dalla musica a tutto volume. Rifuggendo i grandi schermi che inondano di immagini e suoni. Via dai luoghi dove necessita alzare la voce anziché poter parlare normalmente. Socializzare. Scambiarsi pensieri. Idee. Sensazioni. Impressioni. Raccogliere i propri pensieri. Leggere, buttar giù appunti, scrivere. Nel silenzio. O, al massimo, nel parlottìo. Ma a bassa voce. Un semplice rifugio, un bisogno diffuso. E al tempo stesso una tendenza. Ma dove trovarli, nelle città? O nei paesi?individuarli deisimili? A questo ci hanno pensato Francesca Silvestri e Valerio Corvisieri. Editrice indipendente, lei, storico con diversi saggi e articoli al proprio attivo, lui. Toscana che vive a Perugia, Francesca, romano trasferitosi in Toscana da una ventina d'anni, Valerio. Che spiega: “Il paradosso cui siamo giunti ...

renatobrunetta : Da una parte sola: dalla parte del pluralismo, dalla parte della stampa libera. Come per Radio Radicale, così oggi… - marcocappato : Grazie a chi mi ha sostenuto con Fabiano e grazie a chi mi è stato vicino per mia mamma. Le esequie si terranno in… - Antonio_Tajani : Sono con @ilfoglio_it come ero e sono con @RadioRadicale, in un Paese democratico la libera informazione va difesa… -